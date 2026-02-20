Trump desafia a Suprema Corte com novas tarifas de 10%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a intenção de impor tarifas globais de 10% após a Suprema Corte decidir desfavoravelmente sobre as taxas anteriores.



