Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Trump desafia a Suprema Corte com novas tarifas de 10%

Órgão decidiu que presidente dos EUA violou lei federal ao impor tarifaço

Hora News|Do R7

  • Google News

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a intenção de impor tarifas globais de 10% após a Suprema Corte decidir desfavoravelmente sobre as taxas anteriores.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • tarifaco
  • donald-trump
  • comercio-exterior
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.