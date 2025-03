Veículo em alta velocidade bate em carro estacionado após roda se soltar; veja imagem

Um carro em alta velocidade e com a roda quebrada colidiu contra outro veículo estacionado, nesta quinta-feira (27), em Umuarama, no Paraná. Segundo a polícia, no momento do acidente o motorista estava bêbado. Nas imagens, é possível observar o momento em que a roda se solta do automóvel, antes de atingir o carro estacionado. Segundo relatos, o condutor bateu em outros três veículos antes do registro no vídeo. Apesar dos danos, não houve registro de feridos .