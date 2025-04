Advogado explica importância do suporte jurídico para novas empresas

No programa Inovação & Negócios desta quarta-feira (9), Cláudio Salgado, sócio proprietário do escritório Salgado Advogados Associados, destaca a importância da advocacia empresarial preventiva como diferencial competitivo para organizações brasileiras.

Para Salgado, contar com suporte jurídico desde a abertura de uma empresa é essencial para garantir segurança e evitar prejuízos . "Eu sempre falo quando alguém me procura: contrate um bom advogado e um bom contador", afirma, reforçando que muitos erros empresariais podem ser evitados com orientação especializada desde o início.O programavai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 07h10.