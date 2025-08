‘É a alma da empresa’, afirma empreendedor sobre o design estratégico para fortalecer negócios

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (5), Léo Xavier, CEO da Môre, fala sobre como o design pode ser uma estratégia para alcançar mais assertividade e acelerar os resultados de um negócio.



Ele cita o caso de um cliente que queria transformar sua operadora em uma marca querida pelos consumidores. Para Xavier, o design é a ferramenta capaz de concretizar esse objetivo. “É a alma do negócio”, afirma.



Embora o visual do branding tenha peso, o CEO destaca que o posicionamento de marca exige cuidados contínuos — com profissionais que atuem como guardiões da essência e dos valores da empresa.



Durante a conversa, Xavier também discute a relevância da inteligência artificial no cenário atual. “A IA é feita por gente para gente e as pessoas têm seus vieses. Então a IA pode acelerar alguns vieses — um cuidado que a gente tem que tomar. Tem um olhar também sobre a uniformização. Se todo mundo está fazendo o mesmo prompt para resolver o mesmo problema, está tudo muito uniforme. Onde estão as nuances?”, provoca.



