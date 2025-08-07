Empresário planeja lançar masterclass para democratizar o empreendedorismo: 'Meu propósito'

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (7), o diretor e multifranqueado da rede de academias AllpFit, Vinícius Rezende, relembrou sua trajetória: dos tempos como CLT até o despertar do espírito empreendedor , quando recebeu o convite para gerenciar uma clínica parceira do Cartão de Todos.



A experiência foi decisiva para que ele assumisse a missão de democratizar o acesso ao empreendedorismo . “Meu propósito é transformar trabalhadores em empresários”, conta.



Com esse objetivo, Rezende planeja formar uma nova geração de empreendedores por meio de uma masterclass gratuita. “É formar, capacitar, compartilhar essa história e estender a mão para que possamos caminhar juntos, empreender, desenvolver o nosso país e propiciar àquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de empreender”, afirma.



