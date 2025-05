Entenda o potencial econômico do mercado de vinhos no Brasil

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (30), Silvia Giacobbe, diretora executiva da ABS de Campinas (Associação Brasileira de Sommeliers), afirma que, apesar de o Brasil não ter um grande terroir — palavra francesa que designa as diferentes características que a uva assume em determinadas áreas de plantação —, é necessário que as pessoas se lembrem de que o vinho está presente em bons momentos, para assim ampliar o consumo de vinho na cultura do brasileiro.



Silvia comenta a importância de atrelar eventos específicos à bebida como forma de expandir o interesse no país. “85% das vinícolas hoje no Brasil pensam no enoturismo ”, afirma a diretora. Ela complementa que há o desejo de expandir a cultura e fazer com que a bebida desperte a curiosidade em mais pessoas.



Antes de entrar neste mercado, a especialista já tinha experiência em diversas áreas, como marketing, eventos e economia. A partir de um curso básico, ela expandiu os horizontes para o mercado da bebida.



O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 07h10.