‘Quem não é visto, não é lembrado’: veja dicas de como impulsionar a carreira na harmonização facial

Com a alta procura por harmonização facial para elevar a autoestima, as especializações na área estão cada vez mais competitivas. Em entrevista ao Inovação & Negócios desta segunda-feira (5), Murilo Cecílio, dentista que atua no ramo desde 2021, comenta que a excelência no atendimento e a capacitação contínua são diferenciais que garantem a confiança dos clientes e o sucesso sustentável da carreira.



“Se você não sabe planejar, você vai fazer uma execução incorreta do tratamento e isso vai trazer uma frustração para o paciente. Então, eu vejo hoje que o que falta mais é sinceridade com o paciente e mostrar que é como se fosse um tratamento médico”, afirma.



Para Cecílio, um dos fatores que mais influenciam o destaque profissional atualmente é o posicionamento nas redes sociais, tanto por meio de conteúdos explicativos sobre os casos quanto pela publicação de antes e depois. “Isso é a maior prova social para o paciente se sentir confiável de vir até o consultório”, salienta.



Além dos estudos e especializações para garantir resultados satisfatórios, o dentista pondera que é fundamental participar de congressos e estar atento às novidades. “Se você não é visto, nunca vai ser lembrado pelos pacientes, pelos profissionais e pelas empresas”, conclui Murilo.