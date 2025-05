‘Vista-se para o cargo que você quer chegar’: saiba como usar a imagem a seu favor na carreira

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (23), Katlin Aguiar, especialista em estratégia de imagem, explica como o cuidado com a imagem pode transformar a carreira profissional . “A imagem da empresa nada mais é do que as pessoas que fazem parte dela”, comenta.



Katlin afirma que a consultoria de imagem empresarial pode aumentar a conversão de vendas, o faturamento e a produtividade dos funcionários . Entretanto, a profissional considera que é importante não seguir um padrão engessado de moda. “O que eu trago no meu trabalho é entender a essência, entender a sua personalidade e trabalhar com intencionalidade”, pontua.



Segundo a especialista, cada cargo e cada área têm um estudo de imagem diferente por trás. Na saúde, por exemplo, os profissionais usam roupas em tons mais claros, pois o cérebro faz associações com limpeza e clareza. Diante disso, Katlin aconselha: “vista-se para o cargo que você quer chegar, não para o cargo que você está hoje”.



