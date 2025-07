Campanha do Ministério da Saúde visa diagnóstico precoce de hepatites Meta é reduzir mortes por hepatites em 65% até 2030 com testes e vacinação Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h18 ) twitter

Hepatites B e C são as mais perigosas por serem assintomáticas; entenda

O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional para incentivar o diagnóstico precoce e a vacinação contra hepatites virais no Brasil. A iniciativa inclui uma plataforma digital com dados atualizados sobre a doença e tem como objetivo reduzir em 65% as mortes por hepatites até 2030. Em 2023, mais de 7.600 brasileiros iniciaram tratamento para hepatites B e C, com vacinas disponíveis para os tipos A e B nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A médica Elodie Hyppolito, da Sociedade Brasileira de Hepatologia, destaca a importância de pessoas acima de 40 anos realizarem testes devido à natureza assintomática das hepatites, que dificulta o diagnóstico precoce. Segundo ela, “as hepatites B e C são transmitidas principalmente pelo contato com sangue contaminado e sexo, enquanto a hepatite A é transmitida por água e alimentos”.

O tratamento atual para a hepatite C é altamente eficaz, oferecendo cura completa em muitos casos. Medidas preventivas incluem sexo seguro, não compartilhar agulhas e consumir água filtrada e alimentos higienizados. Embora a hepatite B ainda não tenha cura definitiva, o tratamento disponível ajuda a controlar a doença e prevenir complicações graves.

