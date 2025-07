Impacto das tarifas de Trump pode influenciar eleições nos EUA Guerra tarifária afeta confiança do consumidor e economia americana Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h45 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h45 ) twitter

Análise: incertezas nas taxações podem ter custo político para Trump nas eleições de meio de mandato

O professor Roberto Uebel destaca que as tarifas impostas pelo governo Trump impactam diretamente a confiança do consumidor nos Estados Unidos. Isso pode ter consequências políticas significativas nas próximas eleições de meio de mandato. A incerteza gerada por essas políticas afeta não apenas a inflação e a produtividade, mas também as relações comerciais com países como a China.

Desde o início do governo Trump, essa guerra tarifária tem sido um ponto de tensão internacional. Uebel alerta que se as medidas não resultarem em melhorias no custo de vida ou no bem-estar social dos americanos, isso poderá se refletir negativamente nas urnas.

As eleições de meio de mandato podem ser fortemente influenciadas pela percepção dos eleitores sobre a gestão econômica atual. A guerra tarifária já demonstrou efeitos negativos desde abril e continua sendo um desafio para o governo Trump.

Assista ao vídeo - Análise: incertezas nas taxações podem ter custo político para Trump nas eleições de meio de mandato

