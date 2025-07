Críticas dos EUA ao PIX têm viés político, diz economista Professor Hugo Garbe analisa disputa entre Brasil e Estados Unidos sobre sistema de pagamentos Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 17h04 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h04 ) twitter

Trump x Pix: tecnologia financeira dos EUA está na Idade da Pedra comparada ao Brasil, diz professor

O economista Hugo Garbe comentou sobre as críticas do governo dos Estados Unidos ao sistema de pagamentos brasileiro PIX, destacando que elas possuem um viés político. Segundo ele, enquanto o PIX é uma inovação do Banco Central que atrai interesse global, a tecnologia financeira americana ainda utiliza métodos ultrapassados.

Garbe explicou que as tensões entre Brasil e Estados Unidos aumentaram devido à postura do presidente Lula nos BRICS, promovendo a substituição do dólar pelo yuan chinês. O presidente americano afirmou que essa mudança seria uma ameaça comparável a perder uma guerra mundial. A resistência dos EUA reflete a importância de manter o dólar como moeda principal no cenário global.

