Impactos do Plano Safra na Agricultura Familiar Inflação e juros afetam poder de compra dos pequenos produtores Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h03 ) twitter

Plano Safra: 'Disponibilizar recurso não significa que todo mundo vai ter acesso a ele'

O professor Felippe Serigati, da FGV Agro, participou de uma entrevista no Jornal da RECORD News para discutir o Plano Safra destinado à agricultura familiar, recentemente anunciado pelo governo. O plano prevê um investimento de 78,2 bilhões de reais, um aumento em comparação ao ano anterior; contudo, não acompanha a inflação acumulada e o aumento das taxas de juros.

Serigati destacou que, apesar do aumento nominal dos recursos, o poder de compra dos agricultores foi reduzido devido à inflação de 5,7% no período e à elevação das taxas de juros, que agora podem chegar a 8%. Ele explicou que, em termos reais, o valor disponibilizado é menor, dificultando ainda mais o acesso dos pequenos produtores ao crédito necessário para suas atividades.

O especialista também mencionou que eventos climáticos extremos têm agravado a situação dos produtores rurais. Casos no Rio Grande do Sul ilustram essas dificuldades financeiras; muitos agricultores ainda enfrentam dívidas pendentes e problemas na comprovação de renda, limitando seu acesso ao crédito disponível. Isso evidencia as limitações do plano em atender plenamente as necessidades do setor agrícola familiar.

