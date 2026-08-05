Anúncios falsos nas redes simulam 'Desenrola Brasil'

Um estudo recente identificou 544 anúncios falsos entre abril e junho deste ano em plataformas da Meta como Facebook, Instagram e WhatsApp. Mais da metade desses anúncios imitava publicidades do programa governamental Desenrola Brasil, lançado em maio para renegociação de dívidas. Os criminosos utilizavam imagens manipuladas com inteligência artificial e perfis que imitavam páginas oficiais para prometer descontos irreais.



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