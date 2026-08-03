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Fifa desiste de projeto para criar empresa e vender ações

Posicionamento vem após anúncio de boicote de seleções europeias

Jornal da Record News|Do R7

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A Fifa desistiu do projeto que previa a venda de uma participação de seus negócios a investidores após forte pressão da Uefa (Union of European Football Associations) e de outras confederações.

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