Bilíngues usam o mesmo mecanismo cerebral para gramática
Padrão de atividade foi praticamente igual nas duas línguas estudadas
Um estudo realizado pela Universidade de Nova York revelou que pessoas bilíngues utilizam a mesma região do cérebro para aplicar regras gramaticais em diferentes idiomas.
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