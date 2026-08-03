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Bilíngues usam o mesmo mecanismo cerebral para gramática

Padrão de atividade foi praticamente igual nas duas línguas estudadas

Link Record News|Do R7

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Um estudo realizado pela Universidade de Nova York revelou que pessoas bilíngues utilizam a mesma região do cérebro para aplicar regras gramaticais em diferentes idiomas.

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