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Jornal da Record News

Uma em cada quatro mortes cardiovasculares pode estar ligada ao consumo de ultraprocessados

Redução de 50% desses alimentos poderia ter evitado até 45.900 casos de doenças

Jornal da Record News|Do R7

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Um estudo da Federação Mundial da Obesidade, realizado no Canadá, identificou que até um terço das mortes e dos casos de doenças cardiovasculares pode estar associado ao consumo de alimentos ultraprocessados.

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