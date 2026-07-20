Uma em cada quatro mortes cardiovasculares pode estar ligada ao consumo de ultraprocessados

Um estudo da Federação Mundial da Obesidade, realizado no Canadá, identificou que até um terço das mortes e dos casos de doenças cardiovasculares pode estar associado ao consumo de alimentos ultraprocessados.



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