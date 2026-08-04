Notas fiscais eletrônicas devem incluir novos impostos

A partir desta segunda-feira (3), as notas fiscais eletrônicas devem conter as informações sobre o IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição Sobre Bens e Serviços).



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