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Notas fiscais eletrônicas devem incluir novos impostos

Medida faz parte da reforma tributária e está em fase de adequação

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A partir desta segunda-feira (3), as notas fiscais eletrônicas devem conter as informações sobre o IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição Sobre Bens e Serviços).

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