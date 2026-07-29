Trump recebe Netanyahu e Zelensky para discutir guerras

O presidente americano Donald Trump se reuniu com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, para debater as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.



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