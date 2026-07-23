EUA lançam 12ª noite consecutiva de ataques contra Irã

O aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã reacendeu as preocupações sobre a segurança do transporte de petróleo no Oriente Médio e pode acelerar a busca por rotas alternativas ao estreito de Ormuz, uma das principais vias de escoamento de petróleo e gás do mundo. O tema foi analisado por Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF).



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