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INSS vai analisar pedidos de pensão a órfãos de feminicídio

São mais de 400 requerimentos parados e novas solicitações do benefício

Jornal da Record News|Do R7

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O INSS quer concluir até o fim desta semana a análise do estoque de pedidos de pensão a crianças e adolescentes que perderam as mães vítimas de feminicídio.

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