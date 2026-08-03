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Espanha: 48 mil pessoas já retornaram ao Marrocos

Pelo menos 57 morreram em travessia; União Europeia se manifesta contra episódio

Jornal da Record News|Do R7

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A advogada Priscila Caneparo explicou por que um grande número de marroquinos migrou para Ceuta, uma cidade espanhola.

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