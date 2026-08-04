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Foguete da SpaceX entra em rota de colisão com satélite

Parte da aeronave está no espaço desde 2025, após missão para transportar itens

Jornal da Record News|Do R7

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Um segundo estágio de um foguete Falcon 9, da SpaceX, deve colidir com a Lua nos próximos dias. Segundo Pedro Pallota, especialista em Astronáutica e fundador do grupo Space Orbit, o objeto segue sua trajetória pelo espaço porque não possui mais sistemas de propulsão capazes de alterar seu curso.

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