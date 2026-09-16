Assista à entrevista com Marley (Avante), candidato ao Senado pelo DF

Marley, candidato do Avante ao Senado pelo Distrito Federal, concedeu uma entrevista ao apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília. Na sabatina, o candidato falou sobre temas como a polarização política no Brasil, expressa principalmente pela oposição entre Lula e Bolsonaro, as emendas para senadores do DF, e apresentou algumas de suas propostas de mandato.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



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