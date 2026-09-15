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Empresários dos EUA querem frear avanço da IA

OpenAI, Anthropic, Google e Musk apoiam reduzir ritmo de desenvolvimento global

Jornal da Record News|Do R7

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Grandes empresas dos Estados Unidos estão discutindo formas de desacelerar o avanço da inteligência artificial diante de preocupações com segurança e possíveis riscos da tecnologia.

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