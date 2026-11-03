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Câmara quer discutir voto distrital misto para deputados

Parte das vagas é preenchida por candidatos eleitos em distritos eleitorais

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que ainda este ano será discutida uma proposta para alterar o sistema eleitoral brasileiro.

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