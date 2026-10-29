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Anatel determina biometria obrigatória para manter linhas de celulares

Medida será gradual até 2028 e busca evitar fraudes digitais contra clientes

Jornal da Record News|Do R7

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A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) anunciou uma nova medida que busca proteger os consumidores contra fraudes digitais por meio da implementação de validação biométrica.

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