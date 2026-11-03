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EUA: 57 milhões de pessoas votam de forma antecipada

Americanos vão escolher 435 deputados e renovar parte do Senado

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As eleições nos Estados Unidos podem influenciar as relações com o Brasil.

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