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Disputa presidencial bate recorde de ações judiciais

TSE recebeu 804 processos sobre inteligência artificial, WhatsApp e deepfakes

Jornal da Record News|Do R7

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Ao menos 804 processos judiciais foram registrados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ao longo da corrida presidencial de 2026.

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