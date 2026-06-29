Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Ensino médio tem queda de abandono, reprovação e atraso

Taxa de quem deixa de frequentar a escola chega ao menor patamar histórico

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O índice de abandono escolar caiu para 2,5% no último ano, marcando o menor patamar desde o início da série histórica em 2007.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ensino Médio
  • educacao
  • brasil
  • governo-federal

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.