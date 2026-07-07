EUA iniciam audiência para discutir tarifas sobre o Brasil

As audiências realizadas nos Estados Unidos para discutir a imposição de tarifas adicionais aos produtos brasileiros têm gerado questionamentos sobre sua eficácia. Segundo Andrea Balassiano, advogada especialista em comércio exterior, essas audiências são mais formais e visam permitir que o setor civil expresse suas preocupações quanto aos impactos econômicos dessas medidas. A decisão final está prevista para 15 de julho.



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