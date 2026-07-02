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Jornal da Record News

Onda de calor matou 1.300 pessoas na Europa, diz OMS

Número corresponde aos óbitos desde 21 de junho, início do verão no continente

Jornal da Record News|Do R7

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A Europa enfrenta uma intensa onda de calor que levanta questões sobre a intensidade desses eventos no futuro.

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