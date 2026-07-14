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Inscrições para Fies vão até dia 17 de julho

Programa permite que estudantes solicitem financiamento das mensalidades de instituição privada

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A especialista em educação Claudia Costin avalia a importância do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), que abriu nesta terça-feira (14) as inscrições para o segundo semestre do programa.

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