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Governo federal lança Plano Safra de R$ 525 bilhões

Recursos serão destinados a investimentos, inovação e compra de insumos

Jornal da Record News|Do R7

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O novo Plano Safra foi anunciado com um volume nominal recorde de recursos destinados ao setor agropecuário. No entanto, as altas taxas de juros continuam sendo uma preocupação significativa para os produtores rurais.

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