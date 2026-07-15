Anvisa faz alerta para tratamentos com soroterapia
Procedimento promete benefícios, mas não possui evidências científicas
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta sobre a eficácia de tratamentos feitos por meio da soroterapia.
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