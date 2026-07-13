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Brasil tem mais de 57 mil internações por apendicite em 2026

Rompimento do órgão provocou morte de cantora Bonnie Tyler, aos 75 anos

Jornal da Record News|Do R7

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A morte da cantora Bonnie Tyler acendeu um alerta. A cantora, que é voz por trás do sucesso "Total Eclipse of the Heart", foi internada após o apêndice ser rompido.

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