Entenda o que muda com a inserção de temas de política e cidadania nas escolas

Uma nova legislação sancionada recentemente torna obrigatório o ensino de educação política e direitos da cidadania na educação básica do Brasil. A medida integra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que já previa o estudo da realidade social e política brasileira nas escolas. O objetivo é enfrentar o analfabetismo político ao ensinar sobre organização social e participação democrática.



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