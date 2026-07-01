Alta carga emocional pode desencadear emergências cardiovasculares
Hábitos comuns em dias de jogos podem causar problemas como arritmia e infarto
Durante eventos esportivos como a Copa do Mundo, o corpo pode reagir e trazer problemas de coração. Entenda.
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