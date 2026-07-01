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Alta carga emocional pode desencadear emergências cardiovasculares

Hábitos comuns em dias de jogos podem causar problemas como arritmia e infarto

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Durante eventos esportivos como a Copa do Mundo, o corpo pode reagir e trazer problemas de coração. Entenda.

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