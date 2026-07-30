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Chinês bate recorde mundial em prova nas alturas

Atleta cruza fita suspensa em apenas 23 segundos durante competição

News das 10|Do R7

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O Campeonato Mundial de Slackline, realizado na Suíça, terminou com um novo recorde estabelecido por um atleta chinês. O evento reuniu 41 competidores de diferentes países, que disputaram provas sobre fitas instaladas a cerca de 20 metros de altura. O principal destaque foi o atleta chinês que atravessou uma fita de 60 metros em apenas 23 segundos.

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