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Ana Marcela Cunha estabelece recorde no canal da Mancha

Brasileira completa travessia em 8h25min, batendo recorde sul-americano

News das 19h|Do R7

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A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha estabeleceu um novo recorde ao completar a travessia do Canal da Mancha em 8 horas, 25 minutos e 29 segundos, percorrendo 42,9 km entre a Inglaterra e a França.

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