Ana Marcela Cunha estabelece recorde no canal da Mancha
Brasileira completa travessia em 8h25min, batendo recorde sul-americano
A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha estabeleceu um novo recorde ao completar a travessia do Canal da Mancha em 8 horas, 25 minutos e 29 segundos, percorrendo 42,9 km entre a Inglaterra e a França.
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