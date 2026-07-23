Ana Marcela Cunha estabelece recorde no canal da Mancha

A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha estabeleceu um novo recorde ao completar a travessia do Canal da Mancha em 8 horas, 25 minutos e 29 segundos, percorrendo 42,9 km entre a Inglaterra e a França.



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