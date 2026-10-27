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Aliados dizem que Flávio Bolsonaro foi para os EUA

Passaporte italiano do senador não pode ser cancelado por autoridade brasileira

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No 'Link News' desta terça (27), o especialista em Direito Constitucional Fernando Capano avaliou as consequências diplomáticas que a fuga de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos pode trazer ao Brasil.

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