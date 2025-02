Após ser demitido, homem se vinga e mata irmão e mulher de ex-chefe

Um homem assassinou o irmão e a mulher do ex-chefe para se vingar após ser demitido. O funcionário alegou que o valor da indenização teria sido insuficiente. O crime aconteceu nesta quarta-feira (26) em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul.



O jovem, de 18 anos, chegou ao endereço armado com uma faca e atacou as duas vítimas antes da chegada do ex-chefe, que entrou em luta corporal contra o agressor. O funcionário feriu o antigo supervisor no braço e fugiu, mas foi capturado e preso em flagrante.



