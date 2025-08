Bateria de celular explode duas vezes e quase provoca tragédia na assistência técnica

Um empresário em Anápolis (GO) passou por um incidente quando a bateria do seu celular explodiu antes do início de um conserto. O técnico estava ao telefone no momento da explosão. Câmeras registraram o evento.



O técnico relatou: "Eu fiquei bastante assustado na hora e foi uma reação de reflexo, porque nunca tinha acontecido isso comigo".



Em outros casos relacionados a explosões de celulares na região, um técnico teve queimaduras leves e uma jovem ficou ferida após o aparelho pegar fogo no bolso. Já um carregador causou incêndio em uma casa desocupada sem vítimas. Baterias compostas por íons de lítio são sensíveis ao calor, e o mau uso pode resultar em riscos semelhantes.