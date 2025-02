Bebê se engasga com besouro e é salvo por policiais militares em Ulianópolis (PA)

Um bebê de apenas 10 meses se engasgou com um besouro e foi salvo por policiais militares em Ulianópolis, no Pará , nesta terça-feira (18). A criança estava roxa e já era dada como morta pelos pais, quando os agentes perceberam que as vias respiratórias dela estavam obstruídas e realizaram uma manobra para expelir o inseto. Em vídeo, a mãe relatou o incidente e atualizou o estado da menina, que passa bem.