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Bruno Soller analisa 2º turno da eleição presidencial

Presidente encontrou petistas eleitos; senador falou em mudanças na Constituição

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O presidente Lula se reuniu com parlamentares eleitos do PT na Câmara e no Senado para discutir os rumos da campanha eleitoral.

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