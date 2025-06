Câmera interna de caminhão flagra em detalhes ação de quadrilha especializada no roubo de carga

Um caminhão de entrega dos Correios foi alvo de uma quadrilha especializada em roubo de carga na rodovia BR-251, no trecho localizado na região norte de Minas Gerais. Imagens internas do veículo mostram os criminosos rendendo o motorista e obrigando-o a seguir caminho para uma estrada de terra, onde não havia sinal de celular, para poderem realizar o assalto.



Investigações da Polícia Federal mostram que o grupo age de forma articulada — eles atacam motoristas no meio de rodovias. As forças de segurança emitiram sete mandados de busca e apreensão — além de sete intimações judiciais relacionadas ao caso. Apurações iniciais apontam a participação de motoristas no esquema. Os suspeitos podem responder criminalmente por associação criminosa, roubo e receptação.