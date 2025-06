Caminhão com carga de madeira triturada tomba e bloqueia a rodovia SP-340 em Campinas

Um caminhão carregado com madeira triturada tombou e provocou o bloqueio de um trecho da rodovia SP-340 em Campinas (SP) nesta sexta-feira (13). O veículo ficou atravessado na pista e a carga espalhada pelo asfalto. Foram necessários dois tratores para recolher o material. O motorista do caminhão, que teve ferimentos leves, disse que perdeu o controle do veículo ao passar mal.