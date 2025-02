Carro é prensado por dois caminhões na BR-101; veja vídeo

Um casal teve o carro prensado entre dois caminhões em um acidente na rodovia federal BR-101, nas proximidades de Casimiro de Abreu, estado do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5). O homem ficou preso entre as ferragens do veículo e sua esposa também se feriu. Uma enfermeira que trafegava pela rodovia prestou o primeiro atendimento antes da chegada do resgate. Ambos foram levados ao hospital municipal da cidade.