Caso Letícia Barbosa: delegada pede laudo complementar para esclarecer morte em motel

A delegada responsável pela investigação da morte de Letícia Barbosa , que faleceu em um motel de Indaiatuba (SP) enquanto estava com o namorado, solicitou um laudo médico complementar para determinar como a asfixia ocorreu.



De acordo com o exame oficial, a jovem de 24 anos morreu por asfixia . No entanto, a delegada ressalta que não foram identificadas marcas de mão no pescoço da vítima, o que gera dúvidas sobre a dinâmica do ocorrido. Além disso, a análise do celular do suspeito não revelou qualquer indício de que ele tenha confessado o crime a terceiros.