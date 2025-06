Chefe de quadrilha comandava sequestros de dentro de presídio; sete criminosos foram detidos

A Polícia Civil do Pará realizou diversas prisões nesta terça-feira (10) em uma operação que desmantelou uma organização criminosa, suspeita de manter um homem refém e extorquir valores na cidade de Benevides, no estado do Pará. O chefe da quadrilha dava ordens de dentro de um presídio para sequestrar e exigir recompensas.



O crime ocorreu em janeiro, quando o grupo manteve a vítima presa e exigiu pagamento de R$ 200 mil para libertá-la. Com uma força-tarefa, que contou com apoio de agentes de outros estados, foram executados mandados de prisão em diversas regiões do Brasil. Um dos suspeitos foi preso em flagrante por tráfico de drogas .



A investigação agora busca aprofundar as apurações com a perícia dos aparelhos telefônicos dos envolvidos.