Corpo de Bombeiros faz megaoperação de cinco horas para resgatar gato em Maringá

O Corpo de Bombeiros de Maringá , no Paraná, fez uma megaoperação para resgatar um gato que estava preso em um túnel de 13 metros de profundidade na terça-feira (14). Niko, nome pelo qual ele é chamado pela tutora, havia desaparecido desde da tarde de domingo (12), sendo encontrado por pedreiros no túnel na terça.



A operação foi considerada complexa pelo Corpo de Bombeiros, pois o túnel tinha 13 metros de profundidade e 60 cm de largura. Após cinco horas, os bombeiros haviam decidido adiar o Texto >resgate e entregaram água, comida e um pano do gato em uma caixa de transporte, porém ao sentir a familiaridade do pano, Niko foi para um ponto estratégico e consegui ser resgatado.



O gato foi enviado para um hospital veterinário em Maringá, por estar desidratado, mas recebeu alta nesta quarta-feira (15).